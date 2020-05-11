أمانة الرياض: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية

قالت: سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين عبر الرقم ٩٤٠

أكدت أمانة الرياض أن محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وتحديثها لتواكب المراجعة الشهرية لقيمة البنزين ولتوضيح الأسعار للمواطنين.. سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين للتعليمات عبر #الأمانة_٩٤٠..