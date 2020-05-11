أمانة الرياض: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية

قالت: سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين عبر الرقم ٩٤٠

أكدت أمانة الرياض أن محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وتحديثها لتواكب المراجعة الشهرية لقيمة البنزين ولتوضيح الأسعار للمواطنين.. سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين للتعليمات عبر #الأمانة_٩٤٠..

أمانة الرياض محطات الوقود الأسعار الإلكترونية

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 07:31 PM

قالت: سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين عبر الرقم ٩٤٠

أمانة الرياض: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت أمانة الرياض أن محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وتحديثها لتواكب المراجعة الشهرية لقيمة البنزين ولتوضيح الأسعار للمواطنين.. سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين للتعليمات عبر #الأمانة_٩٤٠..

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