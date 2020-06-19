ماليزيا تسجل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

شفاء 70 حالة يرفع حالات الشفاء لـ8070

سجلت ماليزيا، اليوم، ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و535 شخصًا.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8 آلاف و70 حالة، بعد تعافي 70 شخصًا؛ فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 121 حالة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 02:40 PM

شفاء 70 حالة يرفع حالات الشفاء لـ8070

ماليزيا تسجل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت ماليزيا، اليوم، ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و535 شخصًا.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8 آلاف و70 حالة، بعد تعافي 70 شخصًا؛ فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 121 حالة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي.

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ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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