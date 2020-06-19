ماليزيا تسجل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

سجلت ماليزيا، اليوم، ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و535 شخصًا.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8 آلاف و70 حالة، بعد تعافي 70 شخصًا؛ فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 121 حالة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي.ماليزيا فيروس كورونا الجديد
شفاء 70 حالة يرفع حالات الشفاء لـ8070
سجلت ماليزيا، اليوم، ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و535 شخصًا.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8 آلاف و70 حالة، بعد تعافي 70 شخصًا؛ فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 121 حالة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي.