مفتي السعودية يستقبل رئيس الهيئة الفكرية.. و"السويلم" يستعرض خططها المقبلة

بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء

استقبل المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

واستعرض الدكتور السويلم التوجهات التي ستعمل عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الفترة القادمة، وأعمالها. كما استمع الدكتور السويلم إلى توجيهات سماحة المفتي وأعضاء اللجنة في الجوانب الشرعية بشأن احترام الملكية الفكرية.