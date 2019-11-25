نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ30 على كأسي كلية الملك خالد العسكرية

ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض

أقام نادي الفروسية بالرياض أمس حفل سباقه الـ30 على كأسي كلية الملك خالد العسكرية ومجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام.



واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس كلية الملك خالد العسكرية على مسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج جميع الدرجات، والشوط السابع على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات.



وسلم قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان كأس كلية الملك خالد العسكرية لبدر سعود رزيق مدرب إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفوز الفرس "مقتدرة" التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس.



وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 للمشرف الإداري على إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، سعد بن مشرف لفوز الجواد "الجامي" الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.