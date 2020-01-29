باكستان تعلن إصابة 4 من طلابها بـ"كورونا"

من المبتعثين بالصين.. يحظون بالرعاية حالياً

أصيب أربعة طلاب باكستانيين مبتعثين في الصين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا، أن الطلبة الباكستانيين المصابين بفيروس "كورونا" بصحة جيدة ويحصلون على أفضل رعاية ممكنة.

وأعرب عن شكره للسلطات الصينية والسفارة الباكستانية لاستجابتهم السريعة.

وأكد عدم ظهور أي إصابة بهذا الفيروس القاتل في باكستان، مشيراً إلى أن السلطات الباكستانية تراقب عن كثب تطورات هذا الفيروس، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشاره في باكستان.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441 05:14 PM

من المبتعثين بالصين.. يحظون بالرعاية حالياً

باكستان تعلن إصابة 4 من طلابها بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصيب أربعة طلاب باكستانيين مبتعثين في الصين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا، أن الطلبة الباكستانيين المصابين بفيروس "كورونا" بصحة جيدة ويحصلون على أفضل رعاية ممكنة.

وأعرب عن شكره للسلطات الصينية والسفارة الباكستانية لاستجابتهم السريعة.

وأكد عدم ظهور أي إصابة بهذا الفيروس القاتل في باكستان، مشيراً إلى أن السلطات الباكستانية تراقب عن كثب تطورات هذا الفيروس، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشاره في باكستان.

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