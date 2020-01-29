باكستان تعلن إصابة 4 من طلابها بـ"كورونا"

من المبتعثين بالصين.. يحظون بالرعاية حالياً

أصيب أربعة طلاب باكستانيين مبتعثين في الصين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا، أن الطلبة الباكستانيين المصابين بفيروس "كورونا" بصحة جيدة ويحصلون على أفضل رعاية ممكنة.

وأعرب عن شكره للسلطات الصينية والسفارة الباكستانية لاستجابتهم السريعة.

وأكد عدم ظهور أي إصابة بهذا الفيروس القاتل في باكستان، مشيراً إلى أن السلطات الباكستانية تراقب عن كثب تطورات هذا الفيروس، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشاره في باكستان.