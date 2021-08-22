"الوطني للأرصاد" ينبه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية تستمر إلى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 10:59 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية تستمر إلى 8 مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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