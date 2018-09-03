جمعية الأطفال المعوقين بالجوف تحتفل بطلابها

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

استقبلت جمعية الأطفال المعوقين بالجوف، طلابها؛ بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، تحت شعار (بداية ممزوجة بالتفاؤل والأمل؛ نستقبل العام الدراسي الجديد).

ونظمت الجمعية حفلاً خاصًا لطلابها شمل عدة فعاليات ترفيهية ومسابقات وبرامج تعريفية، بالإضافة إلى الجوائز والهدايا المقدمه لهم .

وفي كلمة بهذه المناسبة لمدير الجمعية، عبدالله الفراج، حثّ بها منسوبات الجمعية على بذل الجهد والارتقاء بمستوى الأداء في الجمعية، مثمنًا لهن مجهوداتهن الحثيثة والمثالية للسعي نحو التميز.

وأكد أن الجمعية بذلت مجهودات كبيرة في سبيل إدخال البهجةِ والسرور على قلوب الطلاب، وبثّ روح الأمل في نفوسهم.

كما استقبلت الجمعية أمهات الأطفال بكل حفاوة وتقدير، واختتم قسم العلاقات بالجمعية الحفل بدعوة الجميع لتناول وجبة الغداء المعدّة بهذه المناسبة.