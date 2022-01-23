دحر الحوثيين عن مواقع إستراتيجية بين شبوة ومأرب

تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني، وألوية العمالقة، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، مواقع إستراتيجية ما بين محافظتي شبوة ومأرب من مليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وبين مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة أحرزوا تقدمات مهمة في جبهة مبلقة، وحرروا عدداً من المواقع المطلة على مديريتي حريب والعبدية، وفقاً لـ "سبتمبر نت".

وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة في المعارك، وقصفت تعزيزات المليشيا الحوثية في منطقة المواجهات.

وذكر المصدر أن المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.