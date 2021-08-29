"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان

التقى وزوجته عائلات الضحايا في قاعدة دوفر

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قاعدة دوفر الجوية، اليوم (الأحد)؛ لتكريم الجنود الأميركيين الـ13 الذين قتلوا في هجوم انتحاري خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

وبعد وصوله إلى القاعدة في ديلاوير، التقى "بايدن" وزوجته جيل مع عائلات الجنود الذين قضوا في الهجوم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأسفر الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" خراسان، خارج مطار كابول الخميس الماضي، عن مصرع عشرات الأفغان و13 جندياً أميركياً.