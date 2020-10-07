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أشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٩ - ١٥ درجة مئوية

"الأرصاد" تتوقّع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق عدة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل؛ سيتواصل الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل".

وقالت "الأرصاد": تراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٩ - ١٥ درجة مئوية.

وأضافت: يمتد التأثير إلى مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية"، مع نشاط في الرياح السطحية.