النيابة العامة: عقوبة عرض الرشوة ١٠ سنوات حتى لو رفضها الآخر

يعدّها النظام من الجرائم التي تستوجب المساءلة والتوقيف

أكدت النيابة العامة أن مجرد عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام أو من هو في حكمه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه، يعتبر جريمة كبيرة موجبة للمساءلة الجزائية والتوقيف.

وقالت النيابة: ذلك يقوم بموجبه جريمة عرض رشوة بحق من عرضها أو وعد بها ولم تقبل منه، ويكون معرضاً للعقوبة بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 05:16 PM

يعدّها النظام من الجرائم التي تستوجب المساءلة والتوقيف

النيابة العامة: عقوبة عرض الرشوة ١٠ سنوات حتى لو رفضها الآخر

فهد الغبيوي

الرياض

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أكدت النيابة العامة أن مجرد عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام أو من هو في حكمه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه، يعتبر جريمة كبيرة موجبة للمساءلة الجزائية والتوقيف.

وقالت النيابة: ذلك يقوم بموجبه جريمة عرض رشوة بحق من عرضها أو وعد بها ولم تقبل منه، ويكون معرضاً للعقوبة بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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