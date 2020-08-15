"الحقيل": يوليو كان الأعلى في عدد الأسر المستفيدة من "سكني"

كشف أن 37,262 أسرة استفادت من الحلول المقدمة بالبرنامج

ذكر وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية والمكلف ماجد الحقيل، أن شهر يوليو كان الأكثر من حيث عدد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية لدى "سكني"، حيث بلغ عدد الأسر 37,262 أسرة متضمنةً 10,524 أسرة سكنت منازلها.

وقال "الحقيل"، اليوم، عبر حسابه في تويتر: تواصل الحلول الرقمية خدمة مستفيدينا رغم الجائحة.. وفقنا الله لخدمة المزيد وبارك الله للأهالي مساكنهم الجديدة.