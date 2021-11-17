"المهجري" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى جابر محمد علي المهجري المدخلي بعد معاناة مع المرض.

وسوف يُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس بمقبرة قرية الركوبة شرق محافظة صامطة، فيما

يستقبل العزاء من خلال الاتصال أو الإرسال على الأرقام التالية: والده / 0505768412/ عمه 0557981999/

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 09:22 PM

"المهجري" في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى جابر محمد علي المهجري المدخلي بعد معاناة مع المرض.

وسوف يُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس بمقبرة قرية الركوبة شرق محافظة صامطة، فيما

يستقبل العزاء من خلال الاتصال أو الإرسال على الأرقام التالية: والده / 0505768412/ عمه 0557981999/

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