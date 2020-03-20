ارتفاع حالات إصابات فيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة

إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الباكستانية اليوم حيث توفي حتى الآن 3 من المصابين بفيروس كورونا وتماثل للشفاء 5 من المصابين.

من جهة أخرى قررت الحكومة الباكستانية إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين بما في ذلك مكاتب الجوازات والهوية الوطنية ومكاتب الضرائب للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

كما قررت الحكومة إغلاق الأندية وصالات الرياضة والتجميل، وإغلاق المجمعات التجارية جزئياً.

فيروس كورونا الجديد باكستان

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20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 08:41 PM

إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين

ارتفاع حالات إصابات فيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

إسلام آباد

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ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الباكستانية اليوم حيث توفي حتى الآن 3 من المصابين بفيروس كورونا وتماثل للشفاء 5 من المصابين.

من جهة أخرى قررت الحكومة الباكستانية إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين بما في ذلك مكاتب الجوازات والهوية الوطنية ومكاتب الضرائب للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

كما قررت الحكومة إغلاق الأندية وصالات الرياضة والتجميل، وإغلاق المجمعات التجارية جزئياً.

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فيروس كورونا الجديد باكستان

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