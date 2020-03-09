صفقة خاصة في السوق السعودي على "أرامكو" بـ 88.7 ألف سهم

بقيمة 2.6 مليون ريال .. لا تؤثر في مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات

تمّت اليوم الإثنين، صفقة خاصة في السوق السعودي على "أرامكو السعودية"، بنحو 88.7 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال، وفق ما أكّده موقع "أرقام" الاقتصادي.

وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محدّدة وبسعر محدّد؛ حيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.