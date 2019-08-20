"تعليم جازان" تدشِّن 25 برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد

تتناول التطوير المهني وأخلاقيات المهنة والتعريف بالموارد التعليمية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس الاثنين برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد الذي يقدِّم أكثر من 25 برنامجًا تدريبيًّا وورشة عمل، وذلك بمركز التدريب التربوي ببخشة للبنين، ومقر الإدارات النسائية بمدينة جيزان للبنات.

وقالت رحاب بنت زيلعي مسلم، المساعدة للشؤون التعليمية، لدى تدشينها برنامج المعلمات الجدد إن جميع الإدارات بالمنطقة ستعمل على تسهيل مهمتهن، وعلى مساعدتهن لأداء دورهن على الوجه الأكمل. موضحة أن هذه البرامج ستقدِّم لهن المعلومات والمهارات التي يحتاج إليها المعلم والمعلمة في بداية حياته العملية، وأن التطوير المعني سيستمر خلال العام من خلال الدورات التدريبية التي تسهم في رفع الأداء، وزيادة التحصيل الدراسي.. متمنية لهن التوفيق.

يُشار إلى أن البرنامج سيقدِّم خلال أيامه الأربعة عددًا من الحقائب التدريبية وورش العمل التي تتناول عددًا من الموضوعات، منها حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات، والتطوير المهني، وأخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدِّم المحتوى التعليمي، وعلاقة المعلم بالمجتمع التعليمي.. كما سيتم تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي، إضافة إلى البرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد".