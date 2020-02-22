صندوق النقد الدولي: "كورونا" سيقلص النمو العالمي 0.1%

"جورجيفا" رهنت بحث السيناريوهات الأكثر حدة بالتفشي

ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، أن فيروس "كورونا" الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 في المائة، نزولاً عن توقعاته في شهر يناير 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية.



وأوضحت "جورجيفا" لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم خلال اجتماع في الرياض، أن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة، إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي، وفقاً لـ"رويترز".