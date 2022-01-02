كورونا عربياً.. الكويت تسجل 609 إصابات جديدة.. والجزائر 341 حالة

سجلت الكويت 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 418332 حالة.



وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه سجلت 114 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 411902 حالة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جراء الإصابة ليستقر إجمالي حالات الوفاة عند 2468 حالة.



كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضح بيان لوزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغ 219 ألفًا و159 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و291 حالة.