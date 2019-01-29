العثور على مواطن و4 نساء تاهوا في منطقة حدودية بالشمالية

"فيصل بن خالد" تابع سير العمليات الميدانية ووجّه بتوفير الرعاية الصحية

تابع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربع نساء مفقودين في منطقة حدودية الذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرقي مدينة عرعر.

ووجّه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تمّ تسليم النساء لذويهن وهُن بصحة جيدة، ولله الحمد.

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29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 08:24 AM

"فيصل بن خالد" تابع سير العمليات الميدانية ووجّه بتوفير الرعاية الصحية

العثور على مواطن و4 نساء تاهوا في منطقة حدودية بالشمالية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عرعر

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تابع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربع نساء مفقودين في منطقة حدودية الذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرقي مدينة عرعر.

ووجّه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تمّ تسليم النساء لذويهن وهُن بصحة جيدة، ولله الحمد.

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