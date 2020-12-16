"الصحة": تسجيل 180 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 199 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 360335 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 199 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351192 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6080 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3063 والحالات الحرجة 463 حالة.