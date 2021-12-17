وزير الرياضة: "مشروع وسط جدة" ريادة أخرى نحو صناعة مستقبل زاهر لمجتمع حيوي

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودي أن إطلاق "مشروع وسط جدة" يمثل ريادة أخرى نحو صناعة مستقبل زاهر لمجتمع حيوي.

وقال وزير الرياضة بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "إطلاق سمو سيدي ولي العهد حفظه الله "مشروع وسط جدة" ريادة أخرى نحو صناعة مستقبل زاهر لمجتمع حيوي".

ويساعد "مشروع وسط جدة" على خلق حياة متوازنة للتحسين من جودة الحياة والتحفيز على ممارسة الأنشطة الرياضية، والتي تعتبر من أهم ركائز المشروع.

حيث ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة "سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية" بمعايير عالمية.

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" ("نيو جدة داون تاون" سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة.