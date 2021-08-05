تمديد تكليف "أبو ركبة" مديرًا لإدارة مكافحة الأمراض المعدية عامًا

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، قرارًا بتمديد تكليف سامي مسفر أبو ركبة مديرًا لإدارة مكافحة الأمراض المعدية لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 22 - 12 - 1442هـ.

من جهته عبّر "أبو ركبة" عن شكره وتقديره لمدير صحة الطائف على هذه الثقة، قائلًا: "إنها تعتبر حافزًا له على بذل المزيد من الجهد والعطاء من خلال تطوير بيئة العمل والارتقاء بأفضل الخدمات الصحية".