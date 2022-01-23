مدير "موارد عسير" يبحث شراكة القطاع الثالث بتأسيس جمعيات متخصصة في الإسكان

ناقش تعزيز خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال لقائه بمدير الإسكان بالمنطقة

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني بمكتبه اليوم, مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني.

ويأتي هذا اللقاء إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية المختلفة .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن بحكمهم في مجال الإسكان التنموي فيما يحقق الطموح لتحقيق رؤية المملكة 2030م، كما تم بحث شراكة القطاع الثالث في تأسيس جمعيات متخصصة في الإسكان .