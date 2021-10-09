فرص الأمطار.. "طقس السبت" كما يراه "الحيزان": بارد شمالًا والرياح نشطة

توقع أجواء مُعتدلة إجمالًا فجرًا والصباح الباكر.. مائل للحرارة وحار في المدينة

قال الباحث في الطقس وعلم الفلك نزيه الحيزان: إن طقس اليوم السبت بارد شمالًا مُعتدل إجمالًا فجرًا والصباح الباكر، والرياح مُعتدلة إلى متوسطة الحركة.

وأضاف: "يكون الطقس وسط النهار معتدلًا شمالًا مائلًا للحرارة قليلًا بشكل عام، وحارًّا في المدينة، والرياح نشطة شرق وغرب البلاد".

وتابع: "فرص الأمطار للمرتفعات ومكة قد تمتدّ لشمال غرب المدينة".