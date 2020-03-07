العثور على المفقود عبدالخالق الفيفي بعد غياب 7 أيام

عاد لمنزله بصحة جيدة

علمت صحيفة "سبق" من مصادرها أن أسرة المفقود عبدالخالق حسن الفيفي، قد عثرت على ابنها المتغيب منذ مساء الأحد الماضي.

وبحسب المصادر، فإن المفقود قد عُثر عليه في أحد المواقع في محافظة فيفاء، وقد عاد لمنزله، وهو بصحة جيدة.

وكانت صحيفة "سبق" قد نشرت خبر اختفائه مساء أمس الأول، والذي ناشد والده عبر الصحيفة البحث عنه، والإدلاء بأي معلومات تساعد في العثور عليه.