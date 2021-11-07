افتتاح عيادة العناية بالجروح والقدم السكري بمستشفى الملك فهد بجازان

"هندي": جاءت وفق خطط صحة المنطقة تجاه التوسع في الخدمات العلاجية

افتتحت إدارة مستشفى الملك فهد المركزي بجازان عيادة العناية بالجروح والقدم السكري والتي تعمل على تقديم خدماتها العلاجية للمرضى الذين يعانون من الجروح المزمنة والملتهبة والتقرحات السريرية وكذلك مرضى القدم السكري بجازان.



وأوضح مدير مستشفى الملك فهد المركزي بجازان الصيدلي أحمد محمد هندي، أن عيادة العناية بالجروح والقدم السكري جاءت وفق خطط صحة جازان تجاه التوسع في الخدمات العلاجية وتوفير مختلف التخصصات العلاجية بهدف تسهيل حصول المرضى على كافة الخدمات الصحية.

وقال إن هذه العيادة تستهدف المرضى الذين يعانون من الجروح المزمنة والملتهبة والتقرحات السريرية ومرضى القدم السكري، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم من قبل نخبة متخصصة من الكادر الطبي والتمريضي المؤهل للتعامل مع كافة الحالات حتى تماثلهم للشفاء بإذن الله.

وبين "هندي" بأن عيادة العناية بالجروح والقدم السكري تعمل خلال يومي الاثنين والخميس من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً، وتستقبل المرضى المحولين عبر الاستشارات الطبية من العيادات الأخرى داخل المستشفى، أو عقب خروج المرضى من أقسام التنويم وإحالتهم للمتابعة عبر العيادة، وكذلك المرضى المحولين عبر برنامج الإحالات الطبية الخارجية والواردة من مختلف مستشفيات صحة جازان.