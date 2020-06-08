إصابة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني بـ"كورونا"

بعد ظهور نتائج إيجابية للفحوص التي أجريت له

أكد مستشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني مولاي أبحيده إصابة الوزير الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المستشار أن الوزير ولد أعمر طالب بصحة جيدة، وقد تأكدت إصابته بعد ظهور نتائج إيجابية للفحوص التي أجريت له.

وتعد هذه الإصابة الأولى لوزير في الحكومة الموريتانية بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 04:50 PM

بعد ظهور نتائج إيجابية للفحوص التي أجريت له

إصابة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكد مستشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني مولاي أبحيده إصابة الوزير الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المستشار أن الوزير ولد أعمر طالب بصحة جيدة، وقد تأكدت إصابته بعد ظهور نتائج إيجابية للفحوص التي أجريت له.

وتعد هذه الإصابة الأولى لوزير في الحكومة الموريتانية بفيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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