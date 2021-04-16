





1

تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة وتدني مستوى الرؤية على جازان

576

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.



وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة ليلاً.