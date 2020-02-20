"البتال" يشارك احتفال القنصلية الأمريكية في الظهران باليوم الوطني

شارك وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، أمس الأربعاء حفل قنصلية الولايات المتحدة في الظهران، باليوم الوطني.

وتطرق في كلمته إلى العلاقات المميزة بين المملكة وأمريكا، والتي تمتد لأكثر من ٧٥ عامًا.

وتجول وكيل إمارة الشرقية، برفقة القنصل العام الأمريكي، راتشنا كورهونن، في المعرض المصاحب للمناسبة، والذي يوثق مراحل هامة من العلاقات بين البلدين، كما تجول على عدد من الفعاليات المصاحبة.