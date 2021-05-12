أمانة جدة تنفذ 115 ألف جولة رقابية خلال رمضان

لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للتدابير الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أكثر من 115.612 جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال شهر رمضان المبارك؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 2.207 منشآت مخالفة.

وذكرت أن الجهود الرقابية خلال الشهر الكريم شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت الفرق الميدانية خلالها 3.639 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور الأهالي من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940" أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.