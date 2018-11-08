منسوبو الأمن العام بمنطقة حائل: تتوق الأفئدة بالمقدم الميمون لخادم الحرمين

أكدوا أن الزيارة فرصةٌ للتعبير فيها عن مشاعرهم المخلصة تجاه المليك الغالي

عبّر منسوبو الأمن العام، بمنطقة حائل عن سعادتهم البالغة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمنطقة، مؤكدين أنها زيارة خير وبركة، وتؤكد المبادئ التي تسير عليها الدولة تجاه أبنائها المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، وتحقق تطلعاتهم.

وأكد مدير شرطة منطقة حائل اللواء عبدالعزيز بن عثمان المحيميد، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة تعبر عن مدى حرص ولاة الأمر على الاطلاع عن قرب على احتياجات المناطق من خلال الالتقاء بالمواطنين والاستماع لهم، مشيراً إلى أن هذا النهج سار عليه جميع ملوك المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، وحتى هذا العهد الزاهر.

وقال " إن منسوبي شرطة منطقة حائل وجميع أجهزة الأمن العام بالمنطقة , تتوق أفئدتهم للّقاء بالمقدم الميمون لقائد مسيرة الوطن - أيده الله -، الذي شمل باهتمامه وحرصه الدائم أبناءه المواطنين بما يكفل لهم -بفضل الله - العيش الرغد والرقي والنماء في مختلف مناحي الحياة ".

وعبر باسمه ونيابة عن منسوبي الأمن العام بالمنطقة عن مشاعر الولاء والمحبة، والوفاء بالتفافهم حول القيادة الحكيمة في السراء والضراء، متمسكين بالعهد الذي عاهده آباؤهم وأجدادهم بالولاء والسمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله، سائلاً الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد قادتها، وأن يديم على الوطن الرخاء والنماء والأمن والاستقرار.

من جانبه رحب مدير الجوازات بحائل اللواء مشبب بن محمد القحطاني، بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وقال " إن أبناء وأهالي حائل ومع هذه الزيارة الكريمة تغمرهم مشاعر الفرح والوفاء والولاء والإخلاص وهم يستقبلون الملك القائد الوالد المحبوب، والرمز الغالي لهذا الوطن "، مؤكداً أن الزيارة يُجدد فيها أبناء وأهالي المنطقة من مسؤولين ومواطنين الولاء لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله-.

وعد الزيارة فرصة عظيمة لأبناء المنطقة للتعبير فيها عن مشاعرهم المخلصة الوفية تجاه المليك الغالي وهو يرسم البسمة، ويزرع الفرح في أفئدة أبناء وبنات حائل، ويفتتح مشاريع الخير والنماء في المنطقة بكل ما من شأنه أن يحقق الخير والأمن والاطمئنان والتطور في أرجاء مناطق هذه البلاد المباركة.

وأبان اللواء القحطاني أن جهود خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - توثّق مسيرةً وتاريخاً يعكس التَّطوُّرَ الذي تعيشه هذه البلاد في عهده الزاهر في المجالات كافة، وتُؤسس لتقدمٍ ونهضةٍ تواكب الطموحات والتطلعات وفق رؤية المملكة 2030م، لافتاً النظر إلى أن الزيارة التاريخية تُسجَّل بحروف الإنجاز ولغة البناء والرخاء في سجل مسيرة المنطقة التنموي.

من جانبه نوه نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء فهد بن عامر الغنام، بهذه الزيارة الميمونة التي تعبر عن مدى التواصل القوي بين الشعب والحكومة الرشيدة.

وأشار إلى أن للزيارة وقعاً كبيراً وتأثيراً بالغاً في نفوس أهالي المنطقة ودليلاً واضحاً على ما تحظى به حائل وأهلها من مكانة لدى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي يكن لهم كل الحب والتقدير ويبادلونه الحب والوفاء، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ المملكة وقادتها من كل بأس ومكروه.

من جهته أعرب قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل المكلف العميد عبدالعزيز بن عبدالله آل علي، عن فخره واعتزازه بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للمنطقة.

وقال " بكل الحب والشوق نستقبلك يا خادم الحرمين الشريفين، فأهلاً بك بين أبنائك عانقت جبال أجا وسلمى، وعطّر قدومك وتزينت حائل بأعذب عبارات الود والترحيب والمشاعر بالمحبة، وأفئدة تنبض بالمودة ".

وأشار إلى أن الزيارة تؤكد اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب ورعاية القيادة الرشيدة لكل ما يخدم الوطن والمواطن، ويحقق له المزيد من الرخاء والرفاهية والأمان وفق خطط تمتاز بالشمولية والتكامل لما فيها خير البلاد والعباد، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين إلى ما فيه خير للوطن والمواطن والأمتين العربية والإسلامية.

فيما أكد مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بحائل التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية العقيد خلف بن تركي العنزي اعتزاز أهالي منطقة حائل بالزيارة الميمونة، لخادم الحرمين الشريفين للمنطقة التي تحمل معها الخير والنماء، وتأتي تأكيداً على مدى التلاحم والترابط الذي يجمع القيادة بالمواطنين صفاً واحداً في مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الزيارة ذات طابع خاص كونها تصب في دفع مسيرة رؤية المملكة 2030م، من أجل تحقيق تنمية مستدامة للأجيال المتعاقبة.

وعد الزيارة مصدر فخر واعتزاز للجميع واستنهاضاً نحو مزيد من العمل والاجتهاد لأجل رفعة الوطن الغالي، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

فيما أكد مدير إدارة مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي، أن هذه الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين إلى المنطقة تعكس مدى الحرص الذي تبذله القيادة الحكيمة لتلمس حاجات الشعب وتطلعاته.

وقال " إن المنطقة وأهلها يحتفون بالقيادة الحكيمة لهذه البلاد، التي ترسم الغد المشرق لأبنائها وتترجم معاني الإخاء بين أبناء الشعب الواحد والقيادة الحكيمة، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار.

وعبر مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل العقيد راشد بن رشيد الرشيدي من جهته عن سعادته ومنسوبي دوريات الأمن بالمنطقة بمقدم خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الزيارة المباركة تحمل معها جملة من المشاريع التنموية، التي تأذن بمزيدٍ من الرخاء والازدهار للوطن والمواطن، وتترجم أواصر الترابط الحقيقي بين القيادة والشعب.