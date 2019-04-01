مساء اليوم.. أمير الرياض يرعى احتفال معهد الإدارة العامة بالخريج والوظيفة الـ23.. و"سبق" ترعاه إعلاميًّا

القحطاني: نؤهل الشباب السعودي لسوق العمل.. الحربي: طلابنا يتلقون عروضًا وظيفية قبل التخرج

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الريـاض، حفل الخريج والوظيفة الـ23، والذي ينظمه معهد الإدارة العامـة مساء اليوم الاثنين 25 رجب 1440 هـ، الموافق 1 أبريل 2019م، برعاية صحيفة "سبق" الإلكترونية إعلاميًّا، وتجمع هذه المناسبة التي تستمر لمدة 4 أيام، فعاليات متعددة؛ أبرزها: الاحتفال السنوي بخريجي وخريجات برامج المعهد الإعدادية والذي يقام بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، وإقامة معرض للتوظيف، وتنظيم لقاءات للتوظيف تجمع خريجي المعهد بالجهات الراغبة في استقطابهم؛ لتعريفهم بأنظمة العمل والمزايا الوظيفية، وكذلك إقامة لقاءات مع شخصيات ناجحة؛ لعرض تجاربها ونقل خبراتها للخريجين المقبلين على الدخول في الحياة العملية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من ورش العمل المهمة في بداية مسيرة الخريج الوظيفية؛ وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

وأعرب مدير عام معهد الإدارة العامة مشبب بن عايض القحطاني، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض؛ لرعايته وتشريفه حفل المعهد، والفعاليات المصاحبة، وتكريمه المتفوقين والمتفوقات من خريجي وخريجات البرامج الإعدادية بالمعهد.

وأكد أن رعاية سموه لهذه الفعاليات، تأتي امتدادًا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بتطوير الموارد البشرية الوطنية، وتأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاعين الحكومي والخاص. وقال: إن ما يبذله معهد الإدارة العامة، من جهود في مجال التنمية الإدارية الشاملة، ومجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية، يأتي في إطار إسهام المعهد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "إن فعاليات الخريج والوظيفة تمثل أهم المناسبات السنوية لمعهد الإدارة العامة؛ إذ يحتفل فيها بتخريج دفعات من الدارسين والدارسات في برامجه الإعدادية المتنوعة، وتهدف هذه الفعاليات إلى إيجاد بيئة تشاركية متميزة يلتقي فيها مسؤولو التوظيف والموارد البشرية في الشركات والمؤسسات الوطنية بالخريجين والخريجات؛ لتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة لهم؛ وذلك للمساهمة في سد حاجة هذه المؤسسات من هذه الكوادر الوطنية المدربة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية الشاملة في المملكة".

من جانبه، عبر نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب الدكتور بدر بن شجاع الحربي، عن بالغ شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض؛ لرعايته وتشريفه حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين، والفعاليات المصاحبة، وتفضله بتكريم المتفوقين والمتفوقات من خريجي وخريجات البرامج الإعدادية بالمعهد، البالغ عددهم هذا العام (1.569) خريجًا وخريجة في (23) تخصصًا؛ منهم (970) خريجًا في المركز الرئيسي للمعهد بالرياض، و(202) خريجًا في فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، و(190) خريجًا في فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، و(207) خريجات في الفرع النسوي للمعهد بالرياض؛ حيث توزع خريجي وخريجات هذه السنة بين (8) برامج إعدادية لحملة الشهادة الثانوية، و(15) برنامجًا لحملة الشهادة الجامعية.

وذكر نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب أن دارسي ودارسات البرامج الإعدادية بالمعهد، يتلقون عروضًا وظيفية قبل تخرجهم من مختلف القطاعات في سوق العمل، وبعضها يحرص على إبرام عقود معهم؛ لضمان استقطابهم بعد تخرجهم، كما أن المعهد يساهم أيضًا في التيسير على خريجيه وخريجاته بتوفير فرص عمل متعددة أمامهم؛ من خلال التواصل مع مختلف الجهات في سوق العمل، وتنظيم لقاءات تجمعهم بالخريجين والخريجات، وأشار إلى أن عدد الفرص الوظيفية المقدمة لخريجي وخريجات المعهد لهذا العام، قد بلغ (5617) فرصة وظيفية.

وأوضح أن المعهد سينظم -إلى جانب حفل الافتتاح- لقاءً مصاحبًا يستضيف خلاله عددًا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من أصحاب الخبرات والتجارب المميزة؛ لإلقاء الضوء على متطلبات سوق العمل من الكفاءات والكوادر المؤهلة، وسبل النجاح في العمل، وكذلك استعراض التجارب المميزة لأولئك المسؤولين، وأهم الدروس المستفادة والنصائح التي يقدمونها للمقبلين على الانخراط في سوق العمل. كما ينظم المعهد معرضًا للتوظيف يلتقي فيه الدارسون والخريجون والخريجات مع مسؤولي التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة المشاركة؛ للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة والتقديم عليها مباشرة. وينظم المعهد عددًا من الورش التدريبية للخريجين والخريجات في أساليب كتابة السيرة الذاتية، واجتياز مقابلات التوظيف، وقراءة وتحليل عقود العمل، والتسويق المهني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتميز في بيئة العمل التنافسية وأهمية الحصول على الشهادات المهنية في التطور الوظيفي.