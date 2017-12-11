تتويج أبطال تنس الطاولة في وقت اللياقة

رئيس الاتحاد والحقباني كرما الفائزين

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، ومساعد الرئيس التنفيذي لشركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة عبدالملك الحقباني، اللاعب فهد الحوطي من مركز وقت اللياقة (البديعة برو) بلقب بطولة كرة الطاولة في نسختها الخامسة، بعد فوزه على شادي عادل (التعاون) في المباراة النهائية.

وقاد المباراة الحكمان الدوليان صالح الراشد وعبد الرحمن الدحيم، في صالة مركز وقت اللياقة بالتعاون، بحضور مدير المنتخبات في اتحاد الطاولة متعب الجوهر، ومسؤول الأنشطة الرياضية في وقت اللياقة العربي فضول، كما تم تكريم اللاعب مرزوق الخالدي من مركز العزيزية، كأكبر مشارك في البطولة, فيما حصل على المركز الثالث اللاعب هاشم ناصر.

وكانت البطولة شهدت مشاركة 550 لاعباً في 7 مدن في المملكة، إضافة إلى الإمارات، ففي منافسات مدينة جدة حصل ياسر حربان من (مركز السبعين) على المركز الأول، وحقق نبيه عزت (مركز الحزام الذهبي) في الدمام على المركز الأول، ونال سلمان الشمري لقب بطولة حائل.

وفي الدوادمي حقق سعد الصعب المركز الأول، وحصل حمزة خوش على المركز الأول في منافسات المدينة المنورة، وحقق طارق القرشي (مركز الدائري) المركز الأول، فيما حقق روحيت فجاي المركز الأول في منافسات مركز دبي في الإمارات.