بشرى سارّة لجماهير "النصر" قبل مواجهة "ضمك"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، أن مواجهة ضمك في الجولة الأولى في الدوري ستشهد تواجد الصفقات الجديدة للنادي.

وبحسب تلك المصادر، فإن المواجهة المقبلة ستشهد تواجد كل من: البرازيلي تاليسكا؛ والكاميروني أبو بكر فينسنت؛ والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف؛ والمدافع الارجنتيني موري.

ونجحت الإدارة النصراوية في إنهاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي تسجيل اللاعبين الجدد.

ويلتقي مساء اليوم النصر مع ضمك ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.