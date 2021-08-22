جازان.. "أول طائرة رش مبيدات بدون طيار" تحلق لمحاربة الآفات

تكافح نواقل الأمراض.. عمليات رش فوق البحيرات والتحكم عن بُعد

دشنت وزارة الزراعة والبيئة والمياه، التجربة الأولى لطائرات الرش الجوي بدون طيار لمكافحة نواقل الأمراض والآفات النباتية بمنطقة جازان.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تحميل الطائرة بالمبيد، ومن ثم تحليقها فوق بحيرات مائية والقيام بعملية الرش من خلال التحكم عن بُعد.

من جهته، أوضح مشرف الري الجوي بالوزارة بمنطقة جازان، المهندس علي صلهبي، أن طائرة الرش الجوي دون طيار؛ من أحدث التقنيات في محاربة الآفات النباتية والجراد الصحراوي.