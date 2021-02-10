إغلاق 105 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بوسط الدمام

في إطار تطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار كورونا

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام العشرة الماضية 105 منشآت بوسط الدمام؛ مخالفة للإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المتضمنة زيارة 1350 منشأة غذائية ومجمعاً ومركزاً تجارياً؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا".



ورصدت الأمانة 496 مخالفة للاشتراطات البلدية في منشآت بوسط الدمام، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية.

وقد أغلقت الأمانة المناطق المخصصة لألعاب الأطفال في الكورنيش والحدائق والمتنزهات العامة كإجراء احترازي للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.