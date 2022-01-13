تفاعلًا مع "سبق".. بلدية "خطة حائل": تَشَوُّهُ "قاعد" مرصود ويجري العمل عليه

أكدت على لسان رئيسها أن كثيرًا من الشوارع تحتاج لسفلتة ولا يوجد مشروع

عقَّبت بلدية الخطة (٥٠ كلم شمال حائل)، على ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي مخططات 326 و441 في (قاعد حائل) يشتكون من الحفر وتشققات الطرق".

وأكد رئيس البلدية الدكتور مشعل بن مناور الحربي، أن الملاحظات التي ذكرها المواطن؛ جميعها مرصودة من قِبَل فريق التشوه البصري لبلدية الخطة، ومحل اهتمام الزملاء في البلدية ويجري العمل على إزالتها.

وأشار "الحربي" إلى أن هناك ما هو مخلفات بناء لأحد المواطنين وتم رصدها من قِبَل المراقبين وإشعار المواطن بضرورة إزالته ومتابعة ذلك من قِبَل المراقبين.

وأضاف أن الكثير من شوارع الأحياء في بلدة القاعد تحتاج لطبقات أسفلت وترقيع؛ إلا أنه لا يوجد مشروع سفلتة منذ عدة سنوات ليتسنى لنا إعادة تهيئة الشوارع؛ ولكن بكل تأكيد هي محل اهتمام ومتابعة من قِبَلنا، ونحاول قدر الإمكان معالجة أي قصور.

ولفت رئيس بلدية الخطة، إلى أنهم يعملون جاهدين على تقديم أفضل خدمة للمواطن رغم ضعف الإمكانيات بالبلدية مقارنة باتساع نطاقها.