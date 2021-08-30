"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران

أكد اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران.

وأضافت قيادة التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي.

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30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 11:29 PM

أكد اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي

"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران.

وأضافت قيادة التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي.

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