في ثاني مبارياته الودية .. الهلال يكتسح رابيد لينز النمساوي بـ11 هدفًا

حقق الهلال فوزًا كبيرًا في مباراته الودية الثانية بعدما تغلب على رابيد لينز النمساوي بـ11 هدفًا دون رد في ثاني تجاربه الودية بمعسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا.

وأنهى الهلال الحصة الأولى بتقدمه بخمسة أهداف، سجلها الإسباني جوناثان سوريانو "هدفين" وأحمد أشرف "هدفين" بالإضافة إلى هدف خامس من المدافع ألبرتو بوتيا.

وفي الشوط الثاني أقحم المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو مجموعة من الأسماء البديلة، وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو "هاتريك" وأضاف الشاب خالد آل جبيع الهدف التاسع، قبل أن يختتم هتان باهبري النتيجة بتسجيله الهدفين العاشر والحادي عشر.