بنبرته المميزة.."إمارة مكة" تنشر فيديو عن شيخ المؤذنين "علي ملا"

قالت إن أسرته وثيقة الصلة بالأذان في الحرم المكي الشريف

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة عبر "تويتر" فيديو؛ عن شيخ المؤذنين مؤذن المسجد الحرام الشيخ علي أحمد مُلا.

وتفصيلاً، قالت الإمارة إن الشيخ "ملا" ولد عام 1366هـ، بمكة المكرمة في عائلة أشتهر معظم أفرادها بالعمل مؤذنين بالحرم المكي، والتحق رسميًا بالعمل مؤذنًا عام 1975م وهو صاحب نبرة صوتية مميزة ويعد أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي الشريف.

وبحسب "ويكيبيديا" فإن "علي مُلا " يُعد الابن الرابع بين ثلاثة أبناء وخمس بنات، وتعد أسرته وثيقة الصلة بالأذان؛ فجده علي عبد الرحمن ملا كان مؤذنًا في الحرم، وكذلك أبوه وعمه صديق وعمه عبد الرحمن وأبناؤه عبد اللطيف وعبد الله، كما أن جده لأمه عبد الله خوج من مؤذني الحرم وكذلك عبد الحفيظ وابنه توفيق كانوا يعملون في الأذان بالحرم المكي الشريف.