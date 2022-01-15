السويد: تحركات روسيا في بحر البلطيق تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا

قالت إنها رصدت تحركات عسكرية غير طبيعية

حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق.

وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.