السويد: تحركات روسيا في بحر البلطيق تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا

قالت إنها رصدت تحركات عسكرية غير طبيعية

حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق.
وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.

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15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 04:45 PM

قالت إنها رصدت تحركات عسكرية غير طبيعية

السويد: تحركات روسيا في بحر البلطيق تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذرت السويد من تحركات روسية عسكرية غير طبيعية في بحر البلطيق، وأكدت قيامها بإعادة نشر قواتنا بعد التحركات الروسية العسكرية في بحر البلطيق.
وأكدت المخابرات السويدية، أن تحركات روسيا في بحر البلطيق يمكن أن تشكل أزمة أمنية خطيرة لأوروبا.

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