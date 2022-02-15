الفسدة يتساقطون.. ضبط موظف سهّل تسجيل أبناء مقيمين بمدرسة مقابل رشاوى

تفاصيل 16 قضية كشفت عن إيقاف موظفين بوزارات عدة في إفصاح لـ"نزاهة"

أطاحت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بمراقب يعمل بمدرسة بنين في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبالغ مالية مقابل تسجيل أبناء مقيمين بالمدرسة؛ حيث جاء ذلك ضمن جملة من القضايا التي أفصحت عنها "نزاهة" اليوم.

وكانت هيئة مكافحة الفساد، قد أعلنت اليوم عن تفاصيل 16 قضية جديدة؛ حيث كشفت عن إيقاف موظفين بوزارات عدة، منها: "الداخلية والصحة والدفاع والبلديات"، إضافة إلى موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم تم إيقافهما مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل إلى 7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.