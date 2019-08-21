خبير قانوني يحذّر جماهير 3 أندية سعودية من الألعاب النارية

بعد تأهلها لدوري ربع نهائي أبطال آسيا.. العقوبات مشددة

حذّر خبير قانوني، جماهيرَ ثلاثة أندية سعودية هي "النصر والهلال والاتحاد"، بعد تأهلها لدوري ربع نهائي أبطال آسيا، من مغبة استخدام الألعاب النارية أثناء المباريات التي ستُلعب بنظام الذهاب والإياب؛ حيث ستكون العقوبات مشددة وقد تصل للحرمان من الجمهور ونقل المباريات.

وقال الخبير القانوني والمتخصص أحمد الأمير: يُمنع منعًا باتًا استخدامُ الألعاب النارية في مباريات دوري أبطال آسيا، ويُرجى التنبيه على جماهير الأندية المشاركة في دور الـ٨، بعدم استخدام الألعاب النارية؛ لأن استخدامها سيؤدي إلى عقوبات مشددة تطال أندية تلك الجماهير.

وأضاف: ستصدر عقوبة انضباطية ضد أي نادٍ تستخدم جماهيره الألعاب النارية، ويتحدد حجم ونوع العقوبة بناء على سجل العقوبات الانضباطية الصادرة ضد النادي بسبب سوء سلوك جماهيره؛ ومنها الغرامة المالية، أو اللعب بدون جمهور، وقد تصل العقوبة لنقل المباراة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي شهد تواجد ثلاثة أندية سعودية هي "الهلال والنصر والاتحاد".

وحجز "الهلال" مقعده على حساب النادي الأهلي، بعد أن حسم مجموع اللقاءين بنتيجة 4/3؛ فيما جاء عبور الاتحاد أمام "ذوب آهن" الإيراني بواقع 6/4 ذهابًا وإيابًا، ووصل النصر بعد اجتياز الوحدة الإماراتي بـ4/3.

ومن المقرر أن يستقبل النصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فريق السد يوم 26 من شهر أغسطس الجاري، في ذهاب دور ربع النهائي، قبل أن يحل ضيفًا يوم 16 من شهر سبتمبر المقبل.

ويشهد ملعب الجوهرة كلاسيكو الاتحاد والهلال في ذهاب دور ربع النهائي المقرر يوم 27 من أغسطس الجاري؛ فيما سيكون لقاء الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.