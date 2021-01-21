"الصحة" توضح: تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق

قالت: معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي"

أوضح حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

وأضاف المتحدث: يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي". وإذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.