أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة

بعد رفع أسماء أعضائها

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن قبل قليل أن رئيس مجلس الوزراء رفع أسماء الوزراء في التشكيل الجديد للشيخ نواف الأحمد لإقرارها.