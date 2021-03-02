أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة

بعد رفع أسماء أعضائها

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن قبل قليل أن رئيس مجلس الوزراء رفع أسماء الوزراء في التشكيل الجديد للشيخ نواف الأحمد لإقرارها.

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02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 09:13 PM

بعد رفع أسماء أعضائها

أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن قبل قليل أن رئيس مجلس الوزراء رفع أسماء الوزراء في التشكيل الجديد للشيخ نواف الأحمد لإقرارها.

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