الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

المرور: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكّن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية ودون لوحات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.