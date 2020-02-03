"التحالف" يطلق أولى رحلات مبادرة "طائرات الرحمة"

في إطار جهوده الإنسانية للتخفيف عن الشعب اليمني

أطلقت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أولى رحلات الجسر الجوي تحت مبادرة "طائرات الرحمة" والتي نقلت عدداً من المرضى إلى العاصمة الأردنية عمّان، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيت.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية لقوات التحالف، وحرصها على التخفيف من الأوضاع التي يعانيها الشعب اليمني، وتحسين ظروفهم الإنسانية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق الأسبوع الماضي جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين الماضي، أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".