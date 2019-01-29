"الشمراني" يتقلد رتبة "مقدم"

قلّد مدير شرطة محافظة ‫القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي؛ الرائد علي بن ظفير بن ظافر الشمراني؛ رتبة "مقدم"، بعد الأمر السامي الكريم بترقيته.

عبّر "الشمراني" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون ترقيته دافعًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء.