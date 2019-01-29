"الشمراني" يتقلد رتبة "مقدم"

قلّد مدير شرطة محافظة ‫القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي؛ الرائد علي بن ظفير بن ظافر الشمراني؛ رتبة "مقدم"، بعد الأمر السامي الكريم بترقيته.

عبّر "الشمراني" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون ترقيته دافعًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء.

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29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 07:17 PM

"الشمراني" يتقلد رتبة "مقدم"

صحيفة سبق الإلكترونية

القنفذة

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قلّد مدير شرطة محافظة ‫القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي؛ الرائد علي بن ظفير بن ظافر الشمراني؛ رتبة "مقدم"، بعد الأمر السامي الكريم بترقيته.

عبّر "الشمراني" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون ترقيته دافعًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء.

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