"الشمراني" يتقلد رتبة "مقدم"

قلّد مدير شرطة محافظة القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي؛ الرائد علي بن ظفير بن ظافر الشمراني؛ رتبة "مقدم"، بعد الأمر السامي الكريم بترقيته.
عبّر "الشمراني" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون ترقيته دافعًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء.
قلّد مدير شرطة محافظة القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي؛ الرائد علي بن ظفير بن ظافر الشمراني؛ رتبة "مقدم"، بعد الأمر السامي الكريم بترقيته.
عبّر "الشمراني" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون ترقيته دافعًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء.