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عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية تجاوز 9 آلاف مراجع

مستشفى رجال ألمع يجري أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي

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أجرى مستشفى رجال ألمع أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020م.

وأوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى تجاوز 9 آلاف مستفيد.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 76244 فحصاً مخبرياً، كما تم التعامل مع أكثر من 76853 وصفة طبية.، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 2000 جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 14 ألف فحص.