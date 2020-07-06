"الخارجية" تصف "فيفاء".. بـ"جارة القمر" حيث الجبال والقمم العالية

نشرت معلومات عن المحافظة وأهم ما يميزها

نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي في تويتر معلومات عن محافظة فيفاء، وما يميزها وأشهر منتزهاتها الجبلية.



ووصفت وزارة الخارجية محافظة فيفاء بجارة القمر، حيث كتبت في التغريدة: "من السعودية تعرّف على محافظة فيفا في منطقة ‎جازان.. حيث الجبال والقمم العالية".



وتتميز فيفاء بجوها البارد شتاءً واعتدالها صيفًا، والطبيعة الخلابة والأودية المحيطة بها، ومناطق جبلية مشهورة بمدرجاتها الزراعية.



وتقع محافظة فيفاء جنوب غرب المملكة، ويصل ارتفاعها إلى 1800م من سطح البحر، وتبعد قرابة 100 كم من جازان، كما أن أشهر منتزهاتها الجبلية: العبسية واللعثة والسماع والكدرة والوشل والسرة.